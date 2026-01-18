Una notte a Teheran | Cecilia Sala racconta l' Iran al Politeama Genovese
Cecilia Sala presenta al Politeama Genovese il suo spettacolo “Una notte a Teheran”, un progetto teatrale che unisce narrazione e riflessione. Autrice e protagonista, Sala offre uno sguardo diretto sulla realtà dell’Iran, condividendo esperienze e approfondimenti. Uno spettacolo che invita a conoscere aspetti culturali e sociali di un paese complesso, attraverso un racconto intimo e rispettoso.
Cecilia Sala porta in tournée il suo primo progetto teatrale live, “Una notte a Teheran”, di cui è autrice e protagonista. La giornalista sarà al Politeama Genovese martedì 20 gennaio alle 20:30.Con “Una notte a Teheran”, Cecilia Sala porta sul palco l’essenza del suo podcast quotidiano Stories. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
