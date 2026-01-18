Una notte a Teheran | Cecilia Sala racconta l' Iran al Politeama Genovese

Cecilia Sala presenta al Politeama Genovese il suo spettacolo “Una notte a Teheran”, un progetto teatrale che unisce narrazione e riflessione. Autrice e protagonista, Sala offre uno sguardo diretto sulla realtà dell’Iran, condividendo esperienze e approfondimenti. Uno spettacolo che invita a conoscere aspetti culturali e sociali di un paese complesso, attraverso un racconto intimo e rispettoso.

