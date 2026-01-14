Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste | sarà consegnata una lettera al prefetto Argentieri

Giovedì si terrà il 42esimo sit-in di Mani Rosse Antirazziste, con ritrovo alle 18:15 in piazza Ordelaffi. Durante l’evento sarà consegnata una lettera al prefetto Rinaldo Argentieri, esprimendo le preoccupazioni del gruppo riguardo alle recenti decisioni del governo. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e impegno contro il razzismo e per i diritti civili.

Giovedì è in programma il 42esimo sit-in del gruppo Mani Rosse Antirazziste. Nell'appuntamento di giovedì, con ritrovo in piazza Ordelaffi alle 18,15, sarà consegnato al prefetto Rinaldo Argentieri una lettera nella quale viene estressa “forte preoccupazione rispetto alla decisione del governo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste: sarà dedicato a Marwan Barghouti Leggi anche: Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste Forlì in piazza Ordelaffi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste: sarà consegnata una lettera al prefetto Argentieri; Dalla crisi di Gaza al blitz in Venezuela: presidio delle associazioni contro la legge del più forte. Le mani sono tornate all’opera, la cucina è di nuovo viva. Dopo la pausa natalizia oggi Ytheca riapre e siamo pronti a tornare a fare ciò che amiamo di più: cucinare per voi. Prenota il tuo tavolo e vieni a trovarci. Link in bio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.