In Procura scatta l’allarme rosso | Mancano magistrati e personale

La Procura di Monza segnala gravi carenze di personale e strumenti necessari per garantire i servizi al pubblico. La mancanza di magistrati, personale amministrativo e adeguate soluzioni informatiche rischia di compromettere l’efficienza e la digitalizzazione dell’ufficio, che attualmente conta un solo addetto allo scanner. La richiesta è quella di intervenire rapidamente per migliorare le condizioni di lavoro e garantire un servizio pubblico più efficiente e aggiornato.

La Procura di Monza chiede di colmare le carenze di magistrati, ma soprattutto di personale amministrativo e di strumenti informatici, per continuare a garantire la copertura dei servizi al pubblico e dare un'accelerata alla digitalizzazione che ora vede un solo addetto allo scanner. "La Procura è riuscita in questi ultimi anni a far fronte a un carico di lavoro rilevante, ma per mantenere questo trend positivo appare indispensabile tenere conto delle esigenze di copertura della pianta organica dei magistrati, oltre che con la pubblicazione di posti per questa Procura anche con le assegnazioni di un numero adeguato di magistrati tirocinanti negli ultimi anni mai destinati a questo ufficio - scrive il procuratore Claudio Gittardi nella relazione sull'anno giudiziario 2025 -.

