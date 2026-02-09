Una ladra per amica | il ritorno di Luciana Frazzetto

Una ladra per amica torna in scena a Roma, al Teatro delle Muse, dal 19 febbraio al 1 marzo 2026. La commedia scritta dalla stessa Frazzetto racconta di una ladra che diventa amica, un mix di divertimento e colpi di scena. Gli appassionati possono già prenotare i biglietti, perché questa produzione promette di attirare molti spettatori.

Cosa: La commedia teatrale Una ladra per amica, scritta da Luciana Frazzetto. Dove e Quando: Teatro delle Muse, Roma; dal 19 febbraio al 1 marzo 2026. Perché: Un ritorno atteso dopo sei anni, uno spettacolo che esplora con ironia il confine tra normalità e follia. Il sipario del Teatro delle Muse si prepara ad aprirsi su un evento particolarmente significativo per la scena teatrale capitolina. Dopo un’assenza durata sei anni, Luciana Frazzetto torna finalmente a calcare le scene della sua Roma, portando con sé una ventata di freschezza, emozione e quella verve comica che l’ha resa un volto amato dal pubblico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

