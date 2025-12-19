La Camera di Commercio di Caserta lancia “Minds without borders”, un’opportunità unica dedicata a 13 giovani talenti. In collaborazione con Confindustria Caserta, questa borsa di studio permette a ragazzi meritevoli di intraprendere tirocini formativi negli Stati Uniti, aprendo le porte a un’esperienza internazionale e a un futuro ricco di possibilità. Un’occasione imperdibile per chi desidera crescere e confrontarsi con il mondo globale.

© Anteprima24.it - Camera di Commercio di Caserta, una borsa di studio per 13 giovani talenti negli Usa

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiama “Minds without borders”, ed è il bando per l’assegnazione della borsa di studio della Camera di Commercio di Caserta, realizzato in collaborazione con Confindustria Caserta, per 13 giovani talenti destinati a tirocini formativi negli Stati Uniti. A promuovere il progetto, con il coinvolgimento dell’Università della Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, è l’Asips, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio, che offre la possibilità a ragazzi laureati under 30, residenti in provincia di Caserta, di un percorso formativo e professionale articolato in tre fasi: la formazione pre-tirocinio, l’esperienza di tirocinio negli Stati Uniti e lo stage finale presso le imprese del territorio casertano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: “Minds Without Borders”: borsa di studio della Camera di Commercio di Caserta per tirocini negli Stati Uniti

Leggi anche: Una borsa di studio per investire sul futuro dei giovani

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Minds without borders”: assegnate borse di studio per tirocini negli Stati Uniti per 13 giovani casertani - Il nuovo bando “Minds without borders” per l'assegnazione della borsa di studio della Camera di Commercio di Caserta è stato realizzato in collaborazione con ... msn.com

Vice ambasciatore Tidu e segretario camera commercio Dovigi - facebook.com facebook

Chiusura uffici Gli uffici della Camera di Commercio resteranno chiusi il 2 e il 5 gennaio 2026. I servizi digitali sono sempre disponibili: Sportelli di Assistenza Integrata, Cassetto digitale dell’imprenditore e Registro Imprese, tutti accessibili dalla home page. x.com