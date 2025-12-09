Grazie a una donazione nasce a Loreto il Bosco della Comunità

A Loreto, nel quartiere di Bergamo, nasce il «Bosco della Comunità» grazie a una donazione della Cooperativa della Comunità. Nella mattina di martedì 9 dicembre sono state piantate 280 nuove piante, simbolo di impegno e collaborazione tra la cooperativa e il Comune di Bergamo in occasione del suo cinquantesimo anniversario.

L'INIZIATIVA. Nella mattinata di martedì 9 dicembre nel quartiere di Loreto a Bergamo sono state messe a dimora 280 nuove piante, un dono della Cooperativa della Comunità al Comune di Bergamo per il suo cinquantesimo anniversario.

