Grazie a una donazione nasce a Loreto il Bosco della Comunità
A Loreto, nel quartiere di Bergamo, nasce il «Bosco della Comunità» grazie a una donazione della Cooperativa della Comunità. Nella mattina di martedì 9 dicembre sono state piantate 280 nuove piante, simbolo di impegno e collaborazione tra la cooperativa e il Comune di Bergamo in occasione del suo cinquantesimo anniversario.
L’INIZIATIVA. Nella mattinata di martedì 9 dicembre nel quartiere di Loreto a Bergamo sono state messe a dimora 280 nuove piante, un dono della Cooperativa della Comunità al Comune di Bergamo per il suo cinquantesimo anniversario. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Oncologia, si amplia il progetto di consulenza alimentare grazie alla donazione di Amop e Bolzoni
I fratelli Kellini e la nuova donazione: "Un grazie alla vostra sanità e alla comunità che ci ha accolti"
Era stato danneggiato, grazie ad una generosa donazione Piazza Costa ritrova il suo defibrillatore
Fondazione Friuli sostiene il talento dei giovani artisti. Grazie a una donazione dedicata alla formazione, l’Accademia Internazionale del Musical di Udine potrà offrire alcuni posti agevolati per le nuove ammissioni al Triennio Professionale in canto, danza e - facebook.com Vai su Facebook
