Una scuola per i bimbi africani Lavagne e banchi a Zanzibar Grazie al sodalizio Sister Island

In un'area di Zanzibar, una scuola per bambini africani prende forma grazie a un progetto di solidarietà. Con sei lavagne in ardesia, oltre a banchi e sedie, vengono create le condizioni per un'istruzione di qualità, offrendo ai piccoli studenti un ambiente più adeguato per apprendere e crescere.

Sei lavagne in ardesia - quelle su cui si scriveva con il gesso - di varie dimensioni, più 55 banchi e sessanta sedioline per alunni in legno e metallo. Materiale in buono stato, di proprietà della Provincia, che però al professionale "Besta Fossati" nessuno utilizzava più. Questione di giorni e questo materiale sarà stipato su un container e prenderà la via – non certo breve - di Zanzibar, per sostenere il percorso formativo dei bambini di Sister Island, l'ong lì fondata nel 2019 dall'aprichese Francesca Micheli con l'obiettivo di garantire accesso alla scuola ai minori che in quel paradiso per turisti vivono – parole sue – "da miserabili".

