Una canzone nata d’inverno per far ballare d’estate | A me mi piace di Alfa feat Manu Chao batte Lady Gaga ed è la canzone più ascoltata nelle radio del 2025

“Una canzone nata d’inverno per far ballare d’estate”: “A me mi piace” di Alfa feat. Manu Chao si conferma come la traccia più ascoltata nelle radio italiane del 2025, superando anche grandi nomi come Lady Gaga. Originariamente scritta durante un viaggio invernale in Svezia, questa canzone ha trovato il suo momento di massimo successo durante la stagione estiva, dimostrando come l’ispirazione possa nascere in qualsiasi stagione e luogo.

E pensare che il tormentone estivo 2025 è nato durante un viaggio in inverno nella fredda Svezia, come ci ha raccontato Alfa stesso lo scorso giugno. E ora arriva la consacrazione. “A me mi piace” di Alfa (feat. Manu Chao) è la canzone più ascoltata in radio nel 2025, come sancisce la classifica EarOne Airplay 2025. Lady Gaga con “Abracadabra” guida gli Internazionali e la Dance. “Balorda nostalgia” di Olly è il primo tra i brani di Sanremo 2025. “Il brano è nato un anno fa, al concerto di Manu Chao, sono andato a Milano nel backstage e ho iniziato a parlarci un po’.- aveva raccontato il cantautore a FqMagazine – Lui sapeva chi ero, grazie al mio manager. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

