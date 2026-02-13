Un sabato mattina speciale | sono aperte le iscrizioni per la 5km di Roma del 21 marzo
Sabato mattina, le iscrizioni per la 5km di Roma del 21 marzo sono ufficialmente aperte. L’evento, chiamato Acea Water Fun Run - Saturday 5k, si svolgerà proprio il giorno in cui inizia la primavera, offrendo ai romani un modo diverso di vivere la città. È un’occasione per mettere in fila il desiderio di fare sport e il piacere di stare insieme in un clima festoso e vivace. La gara anticipa la Maratona di Roma e promette di portare in strada tanti appassionati, pronti a godersi una mattinata all’insegna del movimento e del
Sabato 21 marzo, infatti, si terrà Acea Water Fun Run - Saturday 5k, la stracittadina che anticipa la Maratona di Roma: un momento speciale per correre nel cuore della Capitale e godere delle sue bellezze eterne di sport e divertimento. Il percorso ad anello di 5 km – con partenza e arrivo all'interno del Circo Massimo – si snoderà per le vie del centro storico della Capitale in un clima di felicità, benessere, amicizia, musica e solidarietà. Come sempre nella storia di questo evento, inoltre, centrale sarà il ruolo di Centro di Servizio per il Volontariato, co-organizzatore della Acea Water Fun Run – Saturday 5k.
Sabato 21 marzo il protagonista sei tu: respira l’atmosfera del grande evento sportivo partecipando alla 5km di Roma
Sabato 21 marzo, a Roma, si svolge una corsa speciale: la 5 km cittadina.
