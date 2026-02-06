Un Posto al sole le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 febbraio 2026

6 feb 2026

La soap italiana ambientata a Napoli torna con le anticipazioni della prossima settimana. Dal 9 al 13 febbraio, i fan potranno seguire nuove trame e colpi di scena su Rai 3, dal lunedì al venerdì. La vita dei personaggi si fa sempre più complicata, tra amori, tradimenti e confronti. I protagonisti sono pronti a sorprendere ancora una volta gli spettatori.

Un Posto al Sole proseguirà lunedì 9 febbraio 2026 con le puntate in onda dal lunedì al venerdì, come sempre, alle 20.50 su Rai 3 e disponibili anche in streaming su RaiPlay. Negli ultimi giorni sui social i fan più accaniti hanno espresso qualche dubbio sulla partecipazione di Whoopy Goldberg nella serie, soprattutto per la necessità di dover leggere i sottotitoli visto che interpreta un'americana. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate dal 9 al 13 febbraio, vediamo dove eravamo rimasti. Eleanor ha trovato in Raffaele un amico e confidente ma soprattutto una persona cui chiedere aiuto e gli ha raccontato di essere arrivata a Napoli per cercare i parenti del fratellastro, il figlio che il padre durante la guerra, aveva avuto con una donna napoletana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

