Un Posto al sole le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 febbraio 2026
Questa settimana, a Un Posto al sole, succedono molte cose a Napoli. I personaggi affrontano nuovi problemi e trovano alcune risposte, mentre gli eventi si muovono rapidamente. La soap tiene i fan con il fiato sospeso, tra incontri, tensioni e sorprese. La storia si sviluppa giorno dopo giorno, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori su Rai 3.
Lunedì 2 febbraio 2026 Un Posto al Sole tornerà in onda con le nuove puntate della sua trentesima stagione, un traguardo raggiunto grazie al costante affetto del pubblico e celebrato con l'arrivo dell'attrice premio Oscar Whoopy Goldberg nel cast. Goldberg non ha fatto soltanto un breve cameo ma resterà nella serie di Rai 3 per alcune puntate e anche nella settimana dal 2 al 6 febbraio sarà protagonista delle vicende che si svolgono a palazzo Palladini e non solo. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate della settimana diamo un'occhiata a dove eravamo rimasti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
