Eleanor Price decide di tornare a New York, lasciando Palazzo Palladini, dopo aver avuto un confronto con Imma e Ciro. La situazione tra i personaggi si sblocca proprio mentre Eleanor si prepara a partire. Nel frattempo, il suo staff cerca di rimanere unito prima della partenza.

© US Rai Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, arriva per Eleanor Price e il suo staff il giorno di lasciare Palazzo Palladini per ritornare a New York. Prima della partenza, Raffaele riesce però a far rappacificare la ricca imprenditrice americana con Imma e Ciro; un momento che viene accolto con dei veri e propri festeggiamenti, dove non manca anche una grande sorpresa. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Eleanor si riconcilia con Imma e Ciro

Nella prossima puntata di

Eleanor Price decide di parlare chiara con Ciro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni (2-6 febbraio 2026): Whoopi Goldberg si confida con Raffaele e Eduardo è pronto a oltrepassare il limite; Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 febbraio 2026: svelato il segreto di Whoopi; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 febbraio 2026; Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 febbraio 2026.

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: Raffaele deve dire addio alla sua nuova amicaLe trame di UPAS di lunedì 16 febbraio 2026: mentre Roberto è travolto da una notizia sconvolgente, il portiere scopre che Mrs Price sta per tornare a casa. libero.it

Un posto al sole: il dramma di Roberto (e Whoopi se ne va)Le trame di UPAS per la settimana dal 16 al 20 febbraio: un grave incidente turba profondamente Ferri e Mrs Price torna a New York (con una sorpresa finale). libero.it

: il postino Pino va avanti con la sua vita, ma Rosa... come reagirà Dubbi Conflitti Ne parliamo nel post: -->> https://www.tvsoap.it/2026/02/un-posto-al-sole-pino-va-avanti-con-la-sua-vita-rosa-come-reagira-anticipazioni/ - facebook.com facebook