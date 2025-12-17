Pranzo di socializzazione a Bari

Inizia il 2026 con un pranzo di socializzazione nel cuore di Bari Vecchia. Un'occasione speciale per lasciarsi alle spalle l’anno passato e accogliere nuove amicizie, gustando le autentiche prelibatezze pugliesi in un’atmosfera conviviale. Un modo perfetto per celebrare il nuovo anno, condividere sorrisi e creare ricordi indimenticabili tra sapori genuini e compagnia piacevole.

L'anno vecchio se ne va e il 2026 si apre con tanti sogni e opportunità. Perché non inaugurare l'anno facendo nuove conoscenze? Nel cuore della Bari vecchia vi aspetta un ristorante dove potrete deliziare il palato con le prelibatezze pugliesi e riscaldare il cuore conoscendo nuovi amici e. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Pranzo natalizio tra single a Bari Leggi anche: Bari-Sampdoria (sabato 27 settembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bari, all'IPM l'evento 'L’Altra Cucina – per un Pranzo d’Amore' - Con "L’Altra Cucina – per un Pranzo d’Amore", il pranzo di Natale diventa un gesto concreto di vicinanza per i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni: un momento in cui il cibo unisce, accorcia ... giornaledipuglia.com

Bari, ristorante di chiude per un giorno per offrire un pranzo speciale ai poveri - La ristoratrice Monica Cea apre “La Cecchina” ai più fragili offrendo un pranzo completo con il supporto dei volontari di Bari. msn.com

Bari, il rogo di domenica non ferma la Casa delle Culture: domani il pranzo natalizio - Nonostante il rogo che, domenica sera, è stato appiccato all’esterno della Casa delle culture di Bari, domani il centro polifunzionale del quartiere San Paolo ospiterà il pranzo di pace ... lagazzettadelmezzogiorno.it

COSE DA FARE A BARI ASSOLUTAMENTE cosedafare food italy cucinaitaliana bari travel

UNA PIZZATA SOTTO L’ALBERO: pranzo di socializzazione per i cittadini Over 60 22 DICEMBRE 2025 ore 12:30 Pizzeria “Da Mario” Pranzo offerto e organizzato dal Comune di Nurallao *RISERVATO AI CITTADINI OVER 60 ANNI*, con l'obietti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.