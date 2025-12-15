Sicuri che l’Homeschooling o l’Unschooling non consentano la socializzazione?

L'articolo esplora il tema della socializzazione nei percorsi di homeschooling e unschooling, alla luce delle recenti discussioni mediatica su una famiglia di Palmoli, nel Chietino. Si analizza come queste modalità educative siano spesso considerate in modo critico riguardo alla capacità dei giovani di socializzare, affrontando i pregiudizi e le realtà di questi approcci alternativi all'istruzione tradizionale.

Nelle trattazioni mediatiche del caso della famiglia nel Chietino (Palmoli) di queste settimane è ritornato spesso il tema della presunta mancanza di socializzazione nei giovani che fanno istruzione parentale, in particolar modo in quelli che fanno percorsi di Unschooling (apprendimento autoguidato). L'articolo . Orizzontescuola.it