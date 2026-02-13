Un mese (e più?) senza De Ketelaere: per Samardzic e Kamaldeen è il momento di tornare a brillare Se si vuole sottolineare l’importanza che ha Charles De Ketelaere per quest’Atalanta, basta menzionare un dato: dall’arrivo di Raffaele Palladino, è stato sempre titolare tranne che nella trasferta sul campo dell’Union St. Gilloise, lasciando di fatto spazio ai suoi compagni di squadra.

Se si vuole sottolineare l’importanza che ha Charles De Ketelaere per quest’Atalanta, basta menzionare un dato: dall’arrivo di Raffaele Palladino, è stato sempre titolare tranne che nella trasferta sul campo dell’Union St. Gilloise. O meglio, lo era stato fino a lunedì 9 febbraio, quando l’infortunio nel riscaldamento del match contro la Cremonese lo ha costretto a fermarsi. E l’operazione a cui si è sottoposto giovedì lo terrà ai box per un periodo che potrebbe essere stimabile in circa 5 settimane. Il belga “è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’Atalanta annuncia l’asta delle maglie del Christmas Match, con rilanci per De Ketelaere e Samardzic.

L’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere si è sottoposto a intervento chirurgico al menisco a Roma.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Un mese (e più?) senza De Ketelaere: per Samardzic e Kamaldeen è il momento di tornare a brillare; Comunicazione Italiana; Banca Mediolanum, in un mese 18 mila clienti in più tra Italia e Spagna. La spinta dal conto remunerato al 3%; A Roma sono scomparsi più di 15 minori in un mese.

Quando si va in pensione? Sempre più tardi. Dal 2028 ogni due anni si sale di tre mesiFissata la regola principale, non c’è alcuna eccezione. L’Ape sociale – l’Anticipo pensionistico confermato anche per il 2026 – non può essere considerata tale visto che non si tratta di un assegno ... repubblica.it

Pensioni. Un mese (e 20 euro) in piùL’età pensionabile aumenterà di un mese nel 2027 e di altri due mesi nel 2028. Dal 2026 gli assegni minimi crescono di 20 euro al mese, mentre non sarà più possibile cumulare la rendita della ... quotidiano.net

L'Atalanta perde Charles De Ketelaere per almeno un mese. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto. - facebook.com facebook