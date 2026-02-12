Atalanta De Ketelaere operato al menisco a Roma | può tornare a metà marzo

L’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere si è sottoposto a intervento chirurgico al menisco a Roma. La operazione, fatta giovedì 12 febbraio, è andata a buon fine. Per le prossime settimane, il giocatore dovrà stare fuori e lavorare per recuperare. L’obiettivo è tornare in campo a metà marzo.

Per le prossime settimane, l'Atalanta dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere. Dopo le visite specialistiche effettuate nelle scorse ore in seguito al problema rimediato nel riscaldamento del match contro la Cremonese, la decisione finale è stata quella di procedere con l'operazione, che è stata già effettuata nella giornata di giovedì 12 febbraio. Il belga, come scrive l'Atalanta, "è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L'intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito.

