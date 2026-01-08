Atalanta l’asta delle maglie del Christmas Match | rilanci per De Ketelaere e Samardzic

L’Atalanta annuncia l’asta delle maglie del Christmas Match, con rilanci per De Ketelaere e Samardzic. La raccolta di fondi, aperta fino al 12 gennaio, permette di offrire su più casacche, garantendo però un vincitore distinto per ogni maglia. Un’occasione per sostenere iniziative benefiche attraverso un gesto semplice e diretto, contribuendo alla solidarietà senza eccessi o clamore.

SOLIDARIETÀ. Ultima settimana, si chiude il 12 gennaio. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

L’asta benefica delle maglie dell’Atalanta sfonda quota 25mila euro -Le quotazioni.

