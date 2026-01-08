Atalanta l’asta delle maglie del Christmas Match | rilanci per De Ketelaere e Samardzic
L’Atalanta annuncia l’asta delle maglie del Christmas Match, con rilanci per De Ketelaere e Samardzic. La raccolta di fondi, aperta fino al 12 gennaio, permette di offrire su più casacche, garantendo però un vincitore distinto per ogni maglia. Un’occasione per sostenere iniziative benefiche attraverso un gesto semplice e diretto, contribuendo alla solidarietà senza eccessi o clamore.
SOLIDARIETÀ. Ultima settimana, si chiude il 12 gennaio. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: volano Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac
Leggi anche: Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: in testa c’è sempre de Roon
L’asta benefica delle maglie dell’Atalanta sfonda quota 25mila euro -Le quotazioni.
Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: rilanci per De Ketelaere e Samardzic - Mancano soltanto quattro giorni al termine dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» e il montepremi complessivo delle promesse di pagamento ha raggiunto quota 29mila ... ecodibergamo.it
Atalanta, asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca al top con 2 mila euro - A meno di una settimana dal termine dell’asta l’importo complessivo delle promesse di versamento ha superato i 27mila euro. ecodibergamo.it
Asta Christmas Match: Sulemana decolla a +300 euro - L’asta benefica delle maglie autografate dai calciatori dell’ Atalanta, indossate durante la partita del 13 dicembre contro il Cagliari, ha sup erato i 23. calcioatalanta.it
Atalanta Comeback! De Ketelaere Hancurkan Chelsea! #Chelsea #Atalanta #fyp #UCL #viral #sepakbola
Dalla pagina ufficiale del Bologna FC Le maglie di Bologna Vs Atalanta su MWS Assicurati le maglie indossate dai giocatori del Bologna in occasione di Bologna – Atalanta. Clicca QUI e partecipa all’asta su MATCHWORNSHIRT.COM , potrai aggiudicarti la - facebook.com facebook
Mancano dieci giorni alla chiusura dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025». x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.