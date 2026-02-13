Un errore ha svelato il programma usato per entrare negli smartphone | la foto sfuggita a Paragon

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un errore di pubblicazione ha svelato il programma usato da Paragon per entrare negli smartphone: una foto sfuggita a Paragon mostra il pannello di controllo di Graphite, lo spyware impiegato anche per monitorare i giornalisti di Fanpage.

Una foto pubblicata per errore (e prontamente rimossa) ha reso pubblico il pannello di funzionamento di Graphite, lo spyware di Paragon usato anche per spiare i giornalisti di Fanpage.it. Nello scatto compaiono numeri di telefoni, app "infettate" e lo stato dell'intercettazione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

