Leonardo DiCaprio ha usato questo trucco di stile per entrare nell' Olimpo del menswear
Leonardo DiCaprio torna a far parlare di sé per il suo stile. Ogni volta che si presenta a un evento, sceglie sempre lo stesso look: abito nero e camicia bianca. Un dettaglio che ha colpito molti, dimostrando come un trucco di stile possa diventare un’arma vincente per entrare nell’Olimpo del menswear.
Ogni singola volta che Leonardo DiCaprio si presenta a una cerimonia di premiazione o su un red carpet, indossa quasi sempre esattamente la stessa cosa: un abito nero con una camicia bianca impeccabile. L’ha indossato a Cannes. L’ha indossato alla première di Una battaglia dopo l'altra. L’ha indossato ai Golden Globes il mese scorso. E, se ricordo bene, l’ha indossato perfino durante Titanic. E, onestamente, lo capiamo! Quando trovi una divisa che funziona, ti ci attieni. Magari non ti rende una campione del menswear, ma ti rende un giocatore affidabile. FIJI Water at the 41st Annual Santa Barbara International Film Festival: Hammond Cinema Vanguard Award Honoring Leonardo DiCaprio, Sean Penn, and Benicio Del Toro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Approfondimenti su Leonardo DiCaprio
