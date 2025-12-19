La Giustizia dell’Acqua | il convegno nella sala auditorium del Palazzo ‘Criscuolo’

Tempo di lettura: 5 minuti Si è tenuto oggi, a cura dell’Ufficio studi e relazioni internazionali della Corte d’Appello, il convegno La giustizia dell’acqua – geopolitica, legalità e innovazione tecnologica, moderato dal Consigliere della Corte d’Appello Nicola Russo. La giornata di lavori ha visto gli indirizzi di saluto della Presidente della Corte d’Appello, Maria Rosaria Covelli, che ha rimarcato: “ L’acqua costituisce un bene comune essenziale per la vita e per lo sviluppo delle comunità, ma è anche una risorsa limitata, la cui disponibilità, gestione e controllo sono sempre più spesso al centro di tensioni e conflitti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

