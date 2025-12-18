Addio ai buchi neri sulla Statale aperta l' ultima corsia nella rotonda | il maxi cantiere è ufficialmente finito
Finalmente risolti i problemi di traffico sulla Statale Adriatica: è stata aperta l’ultima corsia nella rotonda, segnando la fine di un maxi cantiere durato mesi. Giovedì 16 dicembre, la nuova corsia di svolta a destra per chi proviene da Riccione e si dirige in centro è entrata in funzione, garantendo maggiore fluidità e sicurezza alla circolazione. Un passo importante per la viabilità locale.
Il maxi cantiere, lungo l'Adriatica, è definitivamente concluso. Nella giornata di giovedì (16 dicembre) la nuova corsia di svolta a destra nel rotondone, per chi arriva da Riccione e deve recarsi in centro, è entrata in funzione. Portando a termine l'ultimo intervento, dopo che gli operai erano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
