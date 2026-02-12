Un chilo di cocaina nella borsa della spesa

Un cittadino albanese è stato arrestato con un chilo di cocaina nascosto nella borsa della spesa. La polizia lo ha fermato durante un controllo e ha trovato la droga nel suo bagaglio. Ora si trova in custodia in attesa di essere ascoltato.

Arrestato un cittadino albanese con un chilo netto di cocaina che si portava nella borsa della spesa. I poliziotti della questura di Venezia hanno identificato il 31enne, incensurato e regolare, nel corso dei controlli potenziati per il Carnevale, disposti in sede di Cosp dal prefetto Darco Pellos e organizzati dal questore, Antonio Sbordone nel centro storico veneziano. Gli agenti hanno trattenuto e arrestato l'uomo tra la stazione dei treni di Venezia Santa Lucia e il ponte di Calatrava. Da giorni sono continui i fermi per spaccio nella città d'acqua, da Castello a Rialto, San Polo e in stazione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Cocaina Spesa

Un arresto che scuote la tranquillità familiare: durante una perquisizione, i carabinieri trovano quasi 20 grammi di cocaina nella borsa di Rosalia Gargano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Non voglio cocaina nella p***y (Visual Video)

Ultime notizie su Cocaina Spesa

Argomenti discussi: BRUNICO, UN CHILO DI COCAINA IN CASA; Fiumicino, ovuli di cocaina ingeriti e nascosti nelle parti intime. Arrestata con oltre un chilo di droga; Maxi sequestro di droga a Brunico: ventenne nascondeva in casa un chilo di cocaina; Ventenne arrestato con oltre un chilo di cocaina tra Brunico e Valle Aurina.

Nascondeva un chilo di cocaina in un appartamento: 54enne finisce ai domiciliariLa Polizia di Stato di Novara ha arrestato l'uomo, sequestrando a Galliate 350 grammi di droga, materiale per il confezionamento e oltre 15mila euro; dagli accertamenti è emerso che possedeva anche un ... savonanews.it

Pusher a Novara, la coca nella casa in Liguria: arrestato un 54enne di GalliateL'indagine partita da un controllo della sua auto, poi estesa alla sua abitazione e alla sua casa vacanze in provincia di Savona ... rainews.it

Scoperto in una pizzeria oltre mezzo chilo di cocaina nascosta - facebook.com facebook

Brunico, un chilo di cocaina e 674 dosi di hashish, arrestato un 20enne. Il fermo del giovane, in carcere a Bolzano, è già stato convalidato #ANSA x.com