Un centrodestra versione campo largo? Meloni e la bega Vannacci
Giorgia Meloni ha affrontato una sfida politica quando tre ex esponenti di Lega e FdI hanno votato contro il governo, aprendo una frattura nel centrodestra. La loro decisione ha messo in discussione l’unità della coalizione, rischiando di creare una nuova alleanza più larga ma meno compatta. La questione si è fatta ancora più complicata con l’insediamento in Parlamento di una creatura politica legata a Vannacci, che ha scelto di votare contro l’invio di armi a Kyiv. La situazione potrebbe portare a un ripensamento delle alleanze tradizionali e a una ristrutturazione del panorama politico di
Chissà se a un certo punto Giorgia Meloni prenderà il telefono e chiamerà Elly Schlein per chiederle consiglio: ma tu come fai a tenere tutti insieme (o quantomeno a provarci)? Sì, perché con i suoi primi vagiti, la creatura politica vannacciana – che questa settimana ha esordito in Parlamento con tre deputati (gli ex leghisti Rossano Sasso ed Edoardo Ziello e l’ex FdI Emanuele Pozzolo ) che hanno votato sì alla fiducia al governo e no all’invio di armi a Kyiv – rischia di rimescolare e stravolgere completamente il centrodestra così come l’abbiamo conosciuto finora e trasformarlo in una sorta di campo largo in versione destrorsa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondimenti su meloni centrodestra
Sondaggi politici, il campo largo si avvicina: senza neanche l’effetto Vannacci, il centrodestra è a meno di un punto
Il centrodestra si avvicina alle elezioni con il campo largo sempre più vicino.
Regionali 2025, il centrodestra tiene il Veneto, il campo largo vince in Puglia e Campania. Schlein: «Uniti si stravince, oggi Meloni non festeggia»
Ultime notizie su meloni centrodestra
Argomenti discussi: Futuro Nazionale in campo, la mossa di Vannacci spariglia le carte e apre un varco per il centrosinistra · LaC News24.
Sondaggi politici 2026/ Calo Centrodestra a soli +2% sul campo largo: Sì a Referendum Giustizia sfiora il 50%EMG con i nuovi sondaggi politici con un Centrodestra a due velocità: in calo nelle intenzioni di voto, sorride per il Sì al Referendum che sfiora il 50% Un andamento a due velocità per Giorgia Meloni ... ilsussidiario.net
Provinciali, il centrodestra: sì ad un campo alternativo a NdcDue liste per il consiglio il 28 febbraio, ma tutti uniti su un’unica candidatura a presidente, espressione di una coalizione fra tutti coloro che si considerano alternativi a Noi di centro. In buona ... ilsannioquotidiano.it
Flavia Perina sulla strategia del centrodestra per spingere il Si al Referendum sulla Giustizia a #inaltreparole Puoi vedere l'intervento completo di Flavia Perina al link in bio #la7 #centrodestra #REFERENDUMGIUSTIZIA #meloni #salvini #tajani x.com
#Vannacci si "blinda" con #Meloni, #Calenda si allontana dal #centrodestra e chiama i leader del #campolargo. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook