Regionali 2025 il centrodestra tiene il Veneto il campo largo vince in Puglia e Campania Schlein | Uniti si stravince oggi Meloni non festeggia

Si sono concluse senza sorprese le elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania, chiamate a scegliere i successori dei tre «uomini forti», che per anni sono stati indisturbati alla guida dei rispettivi territori: Luca Zaia (Veneto), Michele Emiliano (Puglia) e Vincenzo De Luca (Campania). Il campo largo si è aggiudicato la vittoria in Puglia con Antonio Decaro e in Campania con Roberto Fico, mentre la coalizione Lega-FdI-Fi si tiene il Veneto con il 33enne Alberto Stefani. Foto di copertina: ANSACiro Fusco Da sinistra: Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Elly Schlein (Pd), Roberto Fico (nuovo presidente della Campania), Giuseppe Conte (M5s) e Angelo Bonelli (Europa Verde) L'articolo Regionali 2025, il centrodestra tiene il Veneto, il campo largo vince in Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Open.online

