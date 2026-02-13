Un autoritratto…in maschera | laboratorio per bambini alla Gam

Martedì 17 febbraio, alle 16:30, la Gam organizza un laboratorio dedicato ai bambini per celebrare il Carnevale. L’evento nasce per coinvolgere le famiglie e stimolare la creatività dei più piccoli, che potranno realizzare un autoritratto in maschera. Durante l’attività, i piccoli partecipanti, accompagnati da una guida, osservano i ritratti esposti in galleria, tra battaglie epiche e divinità mitologiche. Un modo divertente per scoprire l’arte e divertirsi insieme in occasione di una festa colorata.

Martedì 17 febbraio, alle ore 16:30, laboratorio per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni alla Gam. Una divertente attività rivolta alle famiglie in occasione del Carnevale: accompagnati da una guida, i partecipanti ammirano i ritratti presenti alla Galleria, tra battaglie, pittori, eroi e divinità greche. Ispirati dalle opere, realizzano in laboratorio un autoritratto.in maschera. Durata: 1 ora e 30 minuti. Costo: 10 euro a bambino. Biglietto ridotto per due adulti accompagnatori.

Il pomeriggio dei quadri viventi è un’opportunità per bambini di scoprire l’arte attraverso un laboratorio presso la Galleria Ricci Oddi.

