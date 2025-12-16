Il Presepe lo faccio io! | un laboratorio per bambini alla Biblioteca Provinciale di Benevento

Sabato 20 dicembre alle 16.00, la Biblioteca Provinciale “A. Mellusi” di Benevento ospiterà il secondo laboratorio dedicato ai bambini: “Il Presepe lo faccio io!”. Un’occasione per i più piccoli di esprimere la propria creatività e partecipare alla tradizione natalizia, coinvolgendoli in un’attività divertente e educativa all’interno della cornice culturale della biblioteca.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 20 dicembre, dalle ore 16.00, la Biblioteca Provinciale “A. Mellusi” di Benevento ospiterà per il secondo anno l’evento: “Il Presepe lo faccio io!”. L’iniziativa, rivolta ai bambini che frequentano la scuola primaria, si propone di insegnare l’arte del presepe tradizionale attraverso un approccio originale, creativo e soprattutto sostenibile. Promosso da Provincia di Benevento e Sannio Europa, in collaborazione con Asia Benevento e ATO Rifiuti Benevento, il laboratorio permetterà ai bambini di realizzare il loro presepe personale utilizzando materiali di recupero, come scatole vuote, imballaggi di carta e vassoi in polistirolo. Anteprima24.it Scatole con coperchio a cappuccio di ratioform Il presepe lo faccio io!: Un laboratorio creativo e sostenibile per bambini - ": Un Laboratorio Creativo e Sostenibile per Bambini proviene da OttoPagine. msn.com

L’ispirazione dalle statuine di Napoli - “Compro le statuine di plastica affinché siano resistenti alla pioggia, mentre tutti gli altri pezzi li faccio io, e sotto ... ilrestodelcarlino.it

Il Presepe "Io faccio il presepe perché quando avevo i figli piccoli, lo facevo… Sapete, era un’allegrezza… E anche adesso che sono grandi, io ogni anno debbo farlo… Mi sembra di avere sempre i figli miei piccoli… Sapete… anche per religione. È bello fare i - facebook.com facebook