HPE ha lanciato il network per Milano Cortina, puntando a garantire un’assistenza efficace contro errori e rischi durante i Giochi Olimpici invernali. L’iniziativa, che coinvolge oltre 22mila chilometri quadrati di copertura distribuiti in 40 località di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, si traduce in più di un milione di dispositivi connessi, tutti monitorati in tempo reale.

AGI - Oltre 22mila chilometri quadrati di copertura, in 40 località diverse, suddivise in tre regioni, e più di un milione di device connessi. È il network messo in campo da Hewlett Packard Enterprise (Hpe), il più diffuso mai realizzato, in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, di cui Hpe è network equipment hardware partner. Una infrastruttura di rete che si affida alla tecnologia IA native per veicolare in tempo quasi reale le immagini dei Giochi, oltre che per prevenire errori, rischi e imprevisti. "Questa esperienza stabilisce un precedente su come le piattaforme operano", ha affermato Rami Rahim executive vice president di Hpe, "d'ora in poi non ci si potrà più affidare solo agli umani, l' IA è fondamentale per la velocità con cui veicolare i contenuti in tempo reale". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un assistente Ia contro errori e rischi. Hpe lancia il network per Milano Cortina

Approfondimenti su milano cortina

OpenAI introduce ChatGPT Health, un assistente basato sull'intelligenza artificiale dedicato a salute e benessere.

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti della polizia Ice saranno presenti in Italia per rafforzare la sicurezza contro i rischi della criminalità transnazionale.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: La Commissione Ue apre un procedimento contro Meta sull’IA; Affidarsi agli assistenti virtuali: il caso EVAL-IA di InfoCamere; L’UE contro Meta: possibili misure per restrizioni di WhatsApp ai fornitori di intelligenza artificiale; Un adolescente su tre usa i chatbot: assistente per i compiti, ma anche amico.

La Commissione UE apre un procedimento contro Meta sull’IALa Commissione Europea ritiene che Meta abbia violato le leggi antitrust europee, impedendo agli assistenti di Intelligenza Artificiale (IA) di terzi di accedere e interagire con gli utenti di WhatsAp ... msn.com

SCENARIO IA/ Algoritmi fuori controllo (e contro l’uomo), nell’alert di Amodei un avviso ai politiciDario Amodei, già responsabile di ricerca in OpenAI, cofondatore e CEO di Anthropic, ha lanciato un allarme sull'IA ... ilsussidiario.net

la Repubblica. . Rebecca Passler può rientrare in Nazionale e gareggiare nel biathlon ai Giochi di Milano Cortina. Una marcia indietro che ha dell'inatteso, se non del clamoroso, nel caso di positività al letrozolo riscontrata a un controllo fuori competizione effe - facebook.com facebook

Milano-Cortina LIVE: si parte con il curling maschile #SkySport #MilanoCortina2026 x.com