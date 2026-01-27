Milano-Cortina portavoce Ice | agenti in Italia contro rischi criminalità transnazionale
Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti della polizia Ice saranno presenti in Italia per rafforzare la sicurezza contro i rischi della criminalità transnazionale. La loro presenza mira a garantire un evento sicuro, collaborando con le autorità italiane e internazionali per prevenire eventuali minacce. Un intervento di tutela che sottolinea l'importanza della cooperazione tra paesi in contesti di grande rilevanza internazionale.
(Adnkronos) – Agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Lo ha detto un portavoce dell'Ice all'Afp, confermando quanto già precisato ieri sera da fonti dell'ambasciata americana a Roma. "Ai Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell'Ice sosterrà il Servizio di sicurezza diplomatico del dipartimento di Stato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
