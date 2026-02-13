Un anno di controlli all’aeroporto Due milioni di valuta non dichiarata

L’aeroporto di Milano Malpensa ha registrato un anno di controlli intensificati, con oltre due milioni di euro di valuta non dichiarata sequestrata ai passeggeri che tentavano di portarla fuori dall’Italia senza averla dichiarata. L’incremento dei passeggeri ha comportato un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo a tutela delle normative doganali, valutarie e di sicurezza.

"L'incremento dei passeggeri ha comportato un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo a tutela delle normative doganali, valutarie e di sicurezza". È quanto evidenziano Guardia di finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel bilancio 2025 dell'aeroporto "Galilei", che registra – come già sottolineato – circa 6 milioni di viaggiatori, con un aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente. Le mete più frequentate – si legge nella nota del comando provinciale di Pisa – sono Regno Unito, Albania (in particolare la capitale Tirana), Marocco con (Marrakesh e Casablanca), oltre a Spagna, Francia, Polonia e Germania.

All’aeroporto di Pisa, i controlli doganali hanno bloccato oltre 2 milioni di euro di valuta non dichiarata nel corso del 2025.

Nel corso dell'ultimo anno, le autorità presso l'aeroporto di Capodichino hanno individuato 5 milioni di euro di denaro illecito.

