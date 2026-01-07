Controlli all' aeroporto di Capodichino | scovato denaro illecito per 5 milioni di euro nell' ultimo anno

Nel corso dell'ultimo anno, le autorità presso l'aeroporto di Capodichino hanno individuato 5 milioni di euro di denaro illecito. I controlli, effettuati dalla Compagnia della Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentano un'azione costante per contrastare il traffico di denaro non dichiarato e tutelare il rispetto delle normative vigenti.

