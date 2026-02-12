Controlli doganali all' aeroporto di Pisa | nel 2025 bloccati oltre 2 milioni di euro di valuta non dichiarata

All’aeroporto di Pisa, i controlli doganali hanno bloccato oltre 2 milioni di euro di valuta non dichiarata nel corso del 2025. Con circa 6 milioni di passeggeri, l’aeroporto ha visto un aumento del 7,8% rispetto all’anno precedente. Le autorità continuano a intensificare i controlli per contrastare il traffico di denaro non tracciato.

La Guardia di Finanzia fa un bilancio dell'attività dello scorso anno. Spiccati anche 88 verbali in materia di stupefacenti Nel 2025 l'aeroporto Galilei di Pisa ha registrato un traffico di circa 6 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 7,8% rispetto all'anno precedente. L'aumento del flusso di viaggiatori ha comportato un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo da parte della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzate alla tutela delle normative doganali, valutarie e di sicurezza. Regno Unito, Tirana e il Marocco con le destinazioni di Marrakesh e Casablanca, oltre a Spagna, Francia, Polonia e Germania, sono le destinazioni più frequentate.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nel 2025, presso l’aeroporto di Napoli Capodichino, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 5 milioni di euro in contanti non dichiarati prima della partenza.

Le fiamme gialle e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto oltre due milioni di euro non dichiarati all’interno dell’aeroporto di Pisa.

