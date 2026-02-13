Un adolescente su 4 subisce violenze nelle relazioni Il rapporto di Save The Children

Secondo un rapporto di Save The Children, un adolescente su quattro ha subito violenze nelle relazioni, spesso a causa di comportamenti di controllo e manipolazione. La ricerca rivela che molte giovani vittime si confrontano con pressioni e intimidazioni da parte di partner o amici, spesso senza sapere come reagire o chiedere aiuto. Un esempio concreto è una ragazza di 15 anni che ha subito insulti e minacce da parte di un coetaneo, rischiando di isolarsi sempre di più.

Un Quarto degli Adolescenti Vittima di Violenza: Cresce l'Allarme su Controllo e Abusi nelle Relazioni. Un adolescente su quattro in Italia subisce violenza nelle relazioni, un dato allarmante che emerge da un recente rapporto di Save the Children. Le dinamiche di controllo, spesso sottili, sono in aumento, con un adolescente su tre che sperimenta la geolocalizzazione da parte del partner. Lo studio rivela un quadro preoccupante di abusi, molestie e normalizzazione di comportamenti tossici che colpiscono in modo particolare le ragazze.

