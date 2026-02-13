Umilia la politica e offende i cittadini

Umilia la politica e offende i cittadini TERNI - Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, questa mattina ha nuovamente scatenato polemiche con un gesto deciso durante la riunione di giunta, quando ha imposto decisioni senza ascoltare gli assessori e ha usato toni aggressivi nei confronti dei giornalisti presenti. La sua condotta, secondo molti, dimostra ancora una volta il suo atteggiamento autoritario e poco rispettoso verso le istituzioni, alimentando lo scontento tra i cittadini e le opposizioni.

TERNI - "L'ennesimo teatrino messo in piedi dal sindaco Bandecchi, che non perde occasione per mostrare il suo volto più brutale, autoritario e antidemocratico, svilisce oltremodo le istituzioni, umilia la politica e offende i cittadini". Così, in una nota, la segreteria provinciale del Pd di Terni. "Purtroppo per Bandecchi, che ha definito la dialettica politica 'inutili chiacchiere', sentiamo la necessità di esprimere fortissima preoccupazione, certi di interpretare il pensiero di molti ternani, per la deriva verso cui ha trascinato, sta trascinando e trascinerà le istituzioni cittadine, picconandone la credibilità e il ruolo e tenendo una postura indegna e lontana dalle regole della democrazia.