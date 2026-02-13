Umbra Medical Italy ottiene l’esclusiva Meril per i dispositivi vascolari in Italia e raddoppia i ricavi nel 2025

Umbra Medical Italy, con sede in Abruzzo, si è aggiudicata l’esclusiva in Italia per i dispositivi vascolari di Meril Life Sciences, multinazionale con oltre un miliardo di fatturato. L’accordo, stipulato di recente, permette all’azienda italiana di distribuire i prodotti Meril nel nostro Paese, raddoppiando i ricavi nel 2025. Il CEO di Umbra Medical sottolinea che questa intesa porterà benefici alla comunità e al settore sanitario, migliorando le prestazioni e favorendo la crescita dell’azienda.

IL CEO: “Un’ intesa a vantaggio della comunità e del comparto, che ci fa crescere e migliora le prestazioni sanitarie connesse” Roma – Accordo storico e in esclusiva per l’Italia quello siglato fra Meril Life Sciences, multinazionale dei dispositivi medici con fatturato superiore al miliardo, e la realtà italiana Umbra Medical Italy, distributrice di dispositivi medicali e chirurgici che, dall’Abruzzo, sta conquistando il mercato internazionale. L’intesa riguarda il segmento dei dispositivi vascolari ed endovascolari e si inserisce in una fase di importante consolidamento per l’azienda, che nel 2025 ha registrato ricavi raddoppiati rispetto all’anno di esercizio precedente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

