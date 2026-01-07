Italia è tennis-mania | nel 2025 superati i ricavi del calcio

Nel 2025, il tennis in Italia ha superato il calcio in termini di ricavi, segnando un cambiamento significativo nello scenario sportivo nazionale. Sebbene il calcio rimanga lo sport più popolare e seguito, questa crescita del tennis riflette l'interesse crescente verso altre discipline sportive nel Paese. Un dato che evidenzia l’evoluzione delle preferenze sportive degli italiani e l’importanza di un panorama sportivo sempre più diversificato.

Roma, 7 gennaio 2026 – L'Italia è sempre stato un paese calciofilo. È innegabile, infatti, che il calcio sia lo sport nazionale: tra le vittorie dei Mondiali e degli E uropei e la presenza di alcuni dei club più importanti del mondo come la Juventus, il Milan e l'Inter, il calcio è sempre stato avanti rispetto agli altri sport. Tuttavia, nell'ultimo periodo qualcosa è cambiato, perché c'è una disciplina che ha preso sempre più piede, facendo appassionare sempre di più gli italiani: il tennis. Sarà per l'esplosione del fenomeno Sinner, che è arrivato in cima al ranking mondiale, oppure per la vittoria della Coppa Davis e lo svolgimento di un torneo importante come le Atp Finals a Torino, ma una cosa è certa: il tennis ora non è più uno sport marginale, ma una realtà consolidata nella penisola italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

