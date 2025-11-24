Alfonsino tramite Rushers sigla un accordo con Just Eat Italy e chiude il primo semestre 2025 con ricavi a €1,3 milioni e un titolo in rialzo fino a €0,267

Ebitda positivo a €340 mila utile netto a €120 mila e titolo in progresso dell’11,25% la nuova intesa introduce una fase di test di sei mesi e apre a una possibile collaborazione di lungo periodo tra le due società Passo strategico per Alfonsino nel food order & delivery. La controllata Rushe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

