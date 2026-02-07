Panettiere ucciso a coltellate la figlia | Andrea Sirica? Lo conosco bene era lucido Urlava qui comando io e che avrebbe ucciso tutti

Cristina Russo ricorda ancora il pomeriggio in cui il padre è stato accoltellato. La ragazza, appena diciannovenne, racconta di aver visto Andrea Sirica agire in modo lucido, urlando “qui comando io” e minacciando di uccidere tutti. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo, ma la famiglia Russo è sotto shock. Cristina non riesce a dimenticare quella scena e ogni volta che chiude gli occhi rivive quei momenti di violenza.

Cristina Russo, 19 anni, ogni volta che chiude gli occhi rivede nitidamente la brutale uccisione di suo padre Gaetano. Si tratta dell'inaudita violenza avvenuta nella notte tra il e il 3 febbraio a Sarno, in provincia di Salerno. E più precisamente nella panetterie salumeria di Piazza Sabotino, dove l'uomo lavorava e passava la maggior parte delle sue giornate. Ad accoltellarlo a morte, più e più volte, è Andrea Sirica, 35 anni. La versione di Cristina «Papà era un orso buono. Ci ha insegnato a essere umili, a essere buoni, a non dimenticare gli altri», racconta la giovane Cristina al Corriere della Sera.

