Sondaggi politici Futuro Nazionale di Vannacci al 2% Lega in calo | pronto a votarlo il 37% degli elettori Cdx
Gli ultimi sondaggi mostrano che Futuro Nazionale di Vannacci si ferma al 2%. La Lega invece perde terreno, mentre il 37% degli elettori di centrodestra si dice pronto a votarlo. I numeri cambiano, e le preferenze degli italiani sembrano ancora più divise.
Secondo il sondaggio dell'Istituto Piepoli, Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2%. Alta la fiducia nell'ex generale: il 23% degli italiani è convinto che possa lavorare bene.🔗 Leggi su Fanpage.it
Vannacci, partito “Futuro Nazionale” dato al 4,2% nei sondaggi, voti “strappati” a coalizione di cdx: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%
Vannacci e il suo nuovo partito “Futuro Nazionale” stanno guadagnando consensi nei sondaggi, arrivando al 4,2%.
Sondaggi Futuro Nazionale, Alessandra Ghisleri al GdI: “Lista di Vannacci all’1,6%, Lega all’8%, -0,5% senza il Generale”
Alessandra Ghisleri, sondaggista di Only Numbers, ha parlato dei risultati recenti sul nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale.
Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci al 2%, Lega in calo: pronto a votarlo il 37% degli elettori CdxSecondo il sondaggio dell'Istituto Piepoli, Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2% ... fanpage.it
Sondaggi, effetto Vannacci: cresce la notorietà del generale, ma la fiducia resta bassa. FdI primo partito, Futuro Nazionale vale l’1,7%Il caso Roberto Vannacci continua a far discutere e a pesare nel dibattito pubblico. Un sondaggio Lab21 per Affaritaliani fotografa tre elementi chiave: il livello di notorietà del generale e leader ... affaritaliani.it
Dal caso Vannacci alla nascita di Futuro Nazionale: nuovi equilibri e tensioni nella politica italiana Il cosiddetto caso Vannacci continua a produrre effetti nel panorama politico, aprendo una fase di confronto acceso soprattutto all’interno della Lega. Il partito ha facebook
L’assurdo caso sul marchio di “Futuro Nazionale”: la notizia di Open, la smentita di Policy Maker ignorata e la fretta di dare addosso a #Vannacci x.com
