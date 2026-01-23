Ecco i numeri estratti oggi nel SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, venerdì 23 gennaio 2026. Questo aggiornamento fornisce le informazioni più recenti sui risultati delle estrazioni, utili per chi segue il gioco e desidera conoscere gli esiti delle vincite di oggi.

Milano, 23 gennaio 2026 – Torna la caccia alla sestina vincente, con il concorso del SuperEnalotto di questa sera. Quello di ieri non ha fatto registrare né “6”, né 5+1 e così il jackpot per chi dovesse centrare i sei numeri fortunati è salito a 109,8 milioni di euro. Sempre ieri, invece, quattro giocatori, invece hanno centrato altrettanti “4” incassando rispettivamente 44.708,44 euro a testa. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultima estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 23 gennaio 2026

Ultima estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, martedì 13 gennaio 2026

