Granchio blu ma anche bavosa boccarossa | specie aliene viaggiatori clandestini nelle acque di zavorra delle navi

Le acque di zavorra delle navi rappresentano un mezzo tramite per l’introduzione di specie aliene invasive, come il granchio blu e la bavosa boccarossa, nelle acque italiane. Questi organismi, originari di altre regioni, si sono ormai stabiliti nel nostro territorio, causando impatti ecologici e sulla biodiversità locale. È importante monitorare e gestire queste invasioni per tutelare gli ecosistemi marini e prevenire danni ambientali.

Catania, 24 gennaio 2026 - Tante specie aliene invasive arrivano in Italia con le acque di zavorra delle navi. "Il caso più famoso naturalmente è il granchio blu", ricorda Francesco Tiralongo, biologo marino dell'Università di Catania, che nel 2012 s'è inventato Ichthyo, un progetto di citizen science per mappare i nuovi inquilini del Mar Mediterraneo che attaccano la nostra biodiversità. "Il Gallinectes sapidus è arrivato con le acque di zavorra delle navi dall'America - ricorda -. E ha impattato fortemente sugli ecosistemi e sulla pesca nel Mediterraneo. Questo è sicuramente l'esempio più eclatante.

