Il presidente di Competere.eu, Paganini, commenta con soddisfazione le parole della Premier sulla volontà di rafforzare il libero scambio e la reciprocità nell’UE, ma evidenzia che per avere effetti reali bisogna passare dai discorsi alle azioni concrete, evitando che restino solo parole vuote.

Il presidente di Competere.eu sottolinea l’importanza di trasformare i principi di libero scambio e reciprocità in azioni concrete, evitando approcci astratti. “Accogliamo con favore le parole della Presidente del Consiglio sull’importanza di un commercio internazionale aperto, fondato sul principio di reciprocità. La reciprocità è un obiettivo condivisibile, a condizione che sia definita in modo chiaro, misurabile e coerente con l’interesse economico e strategico europeo “. Così in una nota il prof. Pietro Paganini, Presidente di Competere.eu “ Il rischio -ha sottolineato- è che il richiamo alla reciprocità venga usato come argomento generico per giustificare rinvii e blocchi che, di fatto, limitano la concorrenza, rallentano la crescita e indeboliscono le filiere industriali europee. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UE, Paganini: apprezzabili le parole della Premier su libero scambio e reciprocità, ma serve concretezza

Approfondimenti su paganini apprezzabili

Alberto Trentini, dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela, dichiara: “Sono libero.