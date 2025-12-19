Natale in comunità per i bambini del bosco ma le parole dei giudici aprono spiragli Progressi apprezzabili
Chieti, 19 dicembre 2025 – Ci sono spiragli per un ritorno dei piccoli Trevallion a casa. La Corte d’Appello dell’Aquila ha bocciato il ricorso dei genitori confermando che l’ordinanza con il quale il Tribunale dei minori aveva sospeso la responsabilità genitoriale alla coppia anglo-australiana di Palmoli era fondata. I giudici non chiudono le porte in faccia alla ‘ famiglia del bosco ’. Nella sentenza di rigetto dell’istanza, resa nota oggi, la Corte dà infatti atto di tutta una serie di progressi fatti concretamente da Nathan e Catherine, definendoli " apprezzabili ". Probabilmente sono gli stessi sottolineati dall’avvocata Marika Bolognese, curatrice speciale dei tre bambini, nella sua relazione depositata all’Aquila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
