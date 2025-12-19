Chieti, 19 dicembre 2025 – Ci sono spiragli per un ritorno dei piccoli Trevallion a casa. La Corte d’Appello dell’Aquila ha bocciato il ricorso dei genitori confermando che l’ordinanza con il quale il Tribunale dei minori aveva sospeso la responsabilità genitoriale alla coppia anglo-australiana di Palmoli era fondata. I giudici non chiudono le porte in faccia alla ‘ famiglia del bosco ’. Nella sentenza di rigetto dell’istanza, resa nota oggi, la Corte dà infatti atto di tutta una serie di progressi fatti concretamente da Nathan e Catherine, definendoli " apprezzabili ". Probabilmente sono gli stessi sottolineati dall’avvocata Marika Bolognese, curatrice speciale dei tre bambini, nella sua relazione depositata all’Aquila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Natale in comunità per i bambini del bosco, ma le parole dei giudici aprono spiragli. “Progressi apprezzabili”

Leggi anche: La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini: «Però sono apprezzabili i progressi dei genitori»

Leggi anche: Famiglia del bosco, le parole della tutor e il futuro dei bambini: staranno insieme a Natale?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Natale in comunità per i bambini del bosco, ma le parole dei giudici aprono spiragli. “Progressi apprezzabili” - La Corte di Appello ha bocciato il ricorso dei coniugi Trevallion: negato il ricongiungimento con i figli. quotidiano.net