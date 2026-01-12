Le prime parole di Alberto Trentini | Sono libero Grazie alla premier e al governo

Alberto Trentini, dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela, dichiara: “Sono libero. Grazie alla premier e al governo.” Dal Tg1, Trentini esprime gratitudine verso le istituzioni italiane e la diplomazia che hanno contribuito al suo rilascio. Questa vicenda evidenzia l’importanza del ruolo delle diplomazie e delle reti di negoziazione in situazioni di crisi.

