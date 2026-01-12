Le prime parole di Alberto Trentini | Sono libero Grazie alla premier e al governo

Alberto Trentini, dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela, dichiara: “Sono libero. Grazie alla premier e al governo.” Dal Tg1, Trentini esprime gratitudine verso le istituzioni italiane e la diplomazia che hanno contribuito al suo rilascio. Questa vicenda evidenzia l’importanza del ruolo delle diplomazie e delle reti di negoziazione in situazioni di crisi.

Le prime parole del cooperante e di Mario Burlò dopo il rilascio, avvenuto alle 23 ora di Caracas. “Non sapevamo che ci avrebbero liberati” - facebook.com facebook

Prime parole di Alberto #Trentini dopo il rilascio, insieme a Mario Burló “Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato. Di Maduro non sapevamo nulla. È stato tutto inaspettato. Ora posso fumare una sigaretta”. x.com

