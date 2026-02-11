Ue ok definitivo Consiglio ai dazi sui piccoli pacchi sotto 150 euro

Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove regole sui dazi per i piccoli pacchi che arrivano dall’estero. Da ora, chi riceve acquisti online sotto i 150 euro non dovrà più preoccuparsi di pagare dazi doganali. La decisione riguarda soprattutto le spedizioni di merci di valore inferiore a questa soglia, molte delle quali arrivano dai negozi online. La misura mira a semplificare le procedure e a ridurre i costi per i consumatori europei.

Roma, 11 feb. (askanews) – Via libera definitivo del Consiglio europeo alle nuove norme in materia di dazi doganali sui piccoli pacchi che entrano nell’UE – con “piccoli” inteso come di valore inferiore ai 150 euro – in gran parte attraverso il commercio elettronico. Attualmente sono esentati dai dazi, e questo ha finito per creare un meccanismo di concorrenza sleale per i venditori dell’Unione. L’accordo odierno, riporta un comunicato, abolisce la franchigia doganale basata appunto su una soglia di valore inferiore a 150 euro. Le tariffe doganali inizieranno quindi ad applicarsi a tutte le merci che entrano nell’UE una volta che sarà operativo il centro doganale digitale dell’Unione, attualmente oggetto di discussione nell’ambito di una più ampia riforma fondamentale del quadro doganale.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

