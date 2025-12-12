Il Consiglio Ecofin ha deciso di introdurre un dazio doganale fisso di 3 euro sui piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro che entrano nell’UE, principalmente tramite commercio elettronico. La misura entrerà in vigore dal 1° luglio 2026, interessando le spedizioni di modesti importi e puntando a regolamentare meglio il settore del commercio online.

Bruxelles, 12 dic. (askanews) – Il Consiglio Ecofin ha concordato, oggi a Bruxelles, di applicare un dazio doganale fisso di 3 euro sui piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro che entrano nell’Ue, principalmente tramite commercio elettronico, a partire dal primo luglio 2026. La decisione fa seguito all’impegno assunto dal Consiglio nel novembre 2025 di lavorare a una soluzione semplice e temporanea per riscuotere dazi doganali su tali merci il più presto possibile nel 2026. Questa misura temporanea risponde al fatto che attualmente questi pacchi entrano nell’Ue in esenzione da dazi, creando conseguentemente una situazione di concorrenza sleale per i venditori dell’Ue, come ha sottolineato il commissario europeo all’Economia Valdis DOmbrovskis durante la conferenza stampa al termine dell’Ecofin. Ildenaro.it

Ecofin approva dazi Ue da 3 euro su piccoli pacchi commercio online

Ecofin approva dazi Ue da 3 euro su piccoli pacchi commercio online - (askanews) – Il Consiglio Ecofin ha concordato, oggi a Bruxelles, di applicare un dazio doganale fisso di 3 euro sui piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro che entrano nell’U ... askanews.it

Ecofin, deciso dazio fisso temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nell’Ue - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ecofin, deciso dazio fisso temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nell’Ue ... tg24.sky.it

Il 12 dicembre è prevista una riunione dell’Ecofin in cui dovrebbe essere approvata l’ultima proposta italiana di revisione del Pnrr, recante anche una proroga per i progetti di agrivoltaico, biometano e Cer incentivati dai relativi bandi che non riusciranno a esse - facebook.com facebook