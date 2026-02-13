A Udine, un uomo è stato condannato a cinque anni di carcere per aver costretto la moglie ad aumentare di peso, impedendole di essere notata dagli altri. La donna ha subito un controllo ossessivo e continuo, che la isolava dal mondo esterno. L'uomo voleva rendere la moglie “invisibile” agli sguardi di altri uomini, mantenendo sotto stretta sorveglianza ogni suo movimento. La sentenza include anche un risarcimento di 20.000 euro a favore della vittima.

Disposto anche risarcimento per 20mila euro. Un controllo ossessivo, sistematico, soffocante. La voleva “invisibile” agli occhi degli altri uomini. Per questo la costringeva a ingrassare, a indossare abiti larghi, a modificare il proprio aspetto. La isolava dalle amiche, controllava il telefono, monitorava spostamenti e conversazioni. E quando sospettava uno sguardo di troppo, arrivavano insulti, minacce, pugni. Con queste accuse il Tribunale di Udine ha condannato un ventenne di nazionalità tunisina a cinque anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. La vittima è la moglie, una coetanea italiana residente nel Medio Friuli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Udine, costringeva la moglie a ingrassare per non farla guardare: condannato a 5 anni

Approfondimenti su udine costringeva

Un giovane di 20 anni, condannato a cinque anni di carcere, ha costretto la moglie a ingrassare e l’ha isolata dal mondo.

Marco Bianchi, 35 anni, è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver maltrattato la moglie, una giovane di 20 anni, costringendola a ingrassare e a indossare vestiti larghi per nascondere la sua presenza.

Ultime notizie su udine costringeva

Argomenti discussi: UDINE | BOTTE E INSULTI PER GELOSIA, LA MOGLIE: MI COSTRINGEVA AD INGRASSARE PER NON ESSERE…; Udine: costringe la moglie a isolarsi e a ingrassare per gelosia, condannato a 5 anni; La costringe a ingrassare: condannato a cinque anni.

Costringe la moglie a ingrassare perché nessuno la noti, condannatoCostringeva la giovane moglie a ingrassare e a indossare abiti larghi perché gli altri uomini non la guardassero. La ingiuriava e la minacciava di morte. Controllava i suoi spostamenti, le impediva di ... ansa.it

Udine, costringe la moglie 20enne a ingrassare: condannato un tunisinoUna ragazza di 20 anni è stata costretta a ingrassare dal marito per far sì che nessuno la notasse: l'uomo è stato condannato ... notizie.it

Costringeva la moglie a ingrassare e a isolarsi. Botte e insulti. A suo dire, per gelosia. Cinque anni di reclusione per maltrattamenti aggravati in ambito familiare: è questa la pena inflitta dal Tribunale di Udine a un ventenne di origine tunisina, riconosciuto colp - facebook.com facebook

Udine, tunisino costringe la moglie a ingrassare: condannato a 5 anni #udine x.com