Costringeva la moglie a ingrassare e la isolava | 20enne condannato a cinque anni

Un giovane di 20 anni, condannato a cinque anni di carcere, ha costretto la moglie a ingrassare e l’ha isolata dal mondo. La causa: un controllo ossessivo e violenze dopo il matrimonio. La donna, costretta a indossare abiti larghi, temeva di essere vista dagli altri. La vicenda si è conclusa con la sentenza, dopo mesi di soprusi e intimidazioni.

Controllo ossessivo e violenze dopo il matrimonio. Aveva imposto alla giovane moglie di aumentare di peso e indossare abiti larghi per evitare che altri uomini la guardassero. La controllava in ogni spostamento, la minacciava di morte, le impediva di frequentare le amiche e, in più occasioni, ricorreva alla violenza fisica. Per questi fatti il Tribunale di Udine ha condannato un 20enne tunisino a cinque anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. La vittima, una 20enne italiana residente nel Medio Friuli, ha sopportato per anni una situazione di soprusi. Dopo due anni di convivenza, la coppia si era sposata nel febbraio 2024, ma già dalla sera delle nozze sarebbero emersi comportamenti aggressivi.

