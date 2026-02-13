Costringe la moglie 20enne a ingrassare e a mettere vestiti larghi per non essere notata | condannato il marito

Marco Bianchi, 35 anni, è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver maltrattato la moglie, una giovane di 20 anni, costringendola a ingrassare e a indossare vestiti larghi per nascondere la sua presenza. La decisione arriva dopo le testimonianze della donna, che ha raccontato di aver vissuto mesi di isolamento e vessazioni, motivati dalla paura di essere riconosciuta e scoperta. La vicenda si è svolta nel quartiere di San Giovanni, dove la coppia viveva da circa due anni.

Un uomo è stato condannato a 5 anni di carcere per maltrattamenti in famiglia: aveva costretto la moglie 20enne a ingrassare e a indossare abiti larghi per non essere notata dagli altri. La giovane era vittima di violenza in casa tanto che aveva tentato il suicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su costringe moglie

Un arresto che scuote la tranquillità familiare: durante una perquisizione, i carabinieri trovano quasi 20 grammi di cocaina nella borsa di Rosalia Gargano.

Un uomo di Ancona è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per aver maltrattato la moglie per oltre 30 anni, utilizzando violenza e minacce.

Ultime notizie su costringe moglie

Argomenti discussi: Udine: costringe la moglie a isolarsi e a ingrassare per gelosia, condannato a 5 anni; La costringe a ingrassare: condannato a cinque anni.

Costringe la moglie 20enne a ingrassare e a mettere vestiti larghi per non essere notata: condannato il maritoUn uomo è stato condannato a 5 anni di carcere per maltrattamenti in famiglia: aveva costretto la moglie 20enne a ingrassare e a indossare abiti larghi ... fanpage.it

Costringe la moglie 20enne a ingrassare perché nessuno la guardi, condannatoCostringeva la giovane moglie a ingrassare e a indossare abiti larghi perché gli altri uomini non la guardassero. La ingiuriava e la minacciava di morte. Controllava i ... ilmessaggero.it

Costringeva la moglie a ingrassare e a isolarsi. Botte e insulti. A suo dire, per gelosia. Cinque anni di reclusione per maltrattamenti aggravati in ambito familiare: è questa la pena inflitta dal Tribunale di Udine a un ventenne di origine tunisina, riconosciuto colp - facebook.com facebook