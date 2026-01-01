Vogliamo la fine della guerra non dell' Ucraina Il discorso di fine anno di Zelensky

Ecco la traduzione completa del discorso di fine anno di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, pronunciato alla vigilia del nuovo anno. Un messaggio che esprime il desiderio di pace e la speranza per un futuro senza conflitti, sottolineando l’impegno del paese per la sovranità e la stabilità. Di seguito, le parole integrali del presidente, che riflettono la volontà di vedere la fine della guerra, e non dell’Ucraina stessa.

Ucraina, Zelensky: "L'accordo di pace è pronto al 90% ma il restante 10% determinerà il futuro dell'Europa" - Il presidente ucraino annuncia progressi nei negoziati, ma l'accordo finale è ancora lontano. rainews.it

Zelensky: "Vogliamo la fine della guerra, ma non dell'Ucraina. Accordo di pace è pronto al 90%" - 000 utenze sono senza elettricità dopo che la regione della Volinia è stata oggetto di un attacco su larga scala da parte di droni ru ... msn.com

Piano di pace Ucraina-USA/ I 20 punti segreti, le minacce a Putin e i veri nodi dei negoziati

