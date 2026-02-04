Ad Abu Dhabi è cominciato un nuovo giro di colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Umerov di Kiev conferma che i negoziati sono partiti in modo diretto e in presenza delle tre parti. Mosca, invece, avverte che continuerà ad attaccare finché Kiev non prenderà decisioni “giuste”. La crisi tra i paesi continua a tenere alta la tensione internazionale.

Ad Abu Dhabi, negli Emirati arabi, è iniziato il nuovo round di negoziati tra Ucraina, Russia e Usa. Ne ha dato notizia su X Rustem Umerov, segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale e Difesa di Kiev, precisando che “il processo negoziale è iniziato in formato trilaterale “, ovvero con i rappresentanti delle tre delegazioni riuniti nella stessa stanza. “Poi – ha aggiunto – il lavoro in gruppi separati” su temi specifici. Le questioni principali sul tavolo restano due: i territori che Mosca ha conquistato quasi per intero sul campo di battaglia e che vorrebbe fossero riconosciuti come suoi nella loro totalità e la presenza di truppe occidentali in territorio ucraino dopo la firma di un eventuale cessate il fuoco, cosa che Mosca non accetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, iniziato ad Abu Dhabi il nuovo round di negoziati con Russia e Usa. Mosca: “Attaccheremo finché Kiev non prenderà le decisioni giuste”

Approfondimenti su Ucraina Russia

Oggi ad Abu Dhabi si svolge un vertice tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con l’obiettivo di avviare negoziati per la sospensione del conflitto tra Mosca e Kiev.

Si è concluso il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi.

Ultime notizie su Ucraina Russia

Argomenti discussi: Guerra Ucraina Russia, drone russo su un autobus a Dnipropetrovsk: almeno 15 morti; Kiev: Zelensky è pronto a incontrare Putin. Cremlino: venga a Mosca - Marco Rubio: Usa ai nuovi colloqui Russia-Ucraina ma senza Witkoff-Kushner; Dopo la crisi in Groenlandia, l'Europa torna a concentrarsi sull'Ucraina; Guerra Ucraina - Russia. Zelensky: Ringrazio Trump per l'importante dichiarazione.

